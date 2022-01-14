С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения

Дополнительные меры появятся из-за штамма Омикрон.
Для участников проекта Ashyq действует следующий режим работы в будние и выходные дни:
- в регионах, находящихся в "красной" зоне - до 00.00, лидерам проекта Ashyq - до 02.00;
- в регионах, находящихся в "желтой" зоне - до 01.00, лидерам проекта Ashyq - до 03.00;
- в регионах, находящихся в "зеленой" зоне - до 03.00, лидерам проекта Ashyq - до 05.00.
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей.
Также в соответствии с постановление вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на объекты образовании разрешен с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ.
Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
- ночные клубы;
- банки, отделения АО "Казпочта".
Новые ограничения вводятся с 14 января.
Напомним, 12 января стало известно, что в Казахстане ужесточат карантин.
Рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. По состоянию на 12 января всего в Казахстане подтверждено 1 013 586 случаев заболевания.
Катастрофический подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается по всему миру. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю, COVID-19 заразились более 15 миллионов человек. Уровень заболеваемости вырос на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом показатели смертности практически не изменились.