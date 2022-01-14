Система Orphus

С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения

13.01.2022, 20:52 16531
С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительные меры появятся из-за штамма Омикрон.
 
Для участников проекта Ashyq действует следующий режим работы в будние и выходные дни:
  • в регионах, находящихся в "красной" зоне - до 00.00, лидерам проекта Ashyq - до 02.00;
  • в регионах, находящихся в "желтой" зоне - до 01.00, лидерам проекта Ashyq - до 03.00;
  • в регионах, находящихся в "зеленой" зоне - до 03.00, лидерам проекта Ashyq - до 05.00.
 
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей.
 
Также в соответствии с постановление вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на объекты образовании разрешен с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ.
 
Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:
 
  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
  • спа-центры;
  • бани, сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
  • боулинг клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
  • объекты общественного питания по типу столовых;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольные участники;
  • караоке;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • аэропорты;
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
  • детские развлекательные центры (крытые);
  • цирки;
  • отели, гостиницы;
  • центры обслуживания населения;
  • железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
  • рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
  • детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
  • букмекерские конторы;
  • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
  • организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
  • спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
  • общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
  • религиозные объекты;
  • игровые клубы (казино);
  • международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
  • ночные клубы;
  • банки, отделения АО "Казпочта".
 
Новые ограничения вводятся с 14 января.
 
Напомним, 12 января стало известно, что в Казахстане ужесточат карантин.
 
Рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. По состоянию на 12 января всего в Казахстане подтверждено 1 013 586 случаев заболевания. 
 
Катастрофический подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается по всему миру. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю, COVID-19 заразились более 15 миллионов человек. Уровень заболеваемости вырос на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом показатели смертности практически не изменились.
 

новости по теме

Катастрофический подъем заболеваемости КВИ наблюдается по всему миру - ВОЗ

13.01.2022, 18:50 18486
Катастрофический подъем заболеваемости КВИ наблюдается по всему миру - ВОЗ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Катастрофический подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается по всему миру, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю, COVID-19 заразились более 15 миллионов человек. Уровень заболеваемости вырос на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом показатели смертности практически не изменились, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что вирус Sars-CoV-2 находится на пути становления эндемичного или регионального заболевания. К этому виду относятся инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности. Но пока, отметила эксперт, мир находится в середине пандемии COVID-19.
 
Напомним, рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. 
 

В Нур-Султане усилили карантин

13.01.2022, 08:28 34211
В Нур-Султане усилили карантин
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписал постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Карантин в столице ужесточается в связи с циркуляцией штамма Омикрон, стремительным ростом регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города и переходом в "красную" зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации в РК.
 
Согласно постановлению, жителям и гостям Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:
 
 - запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), за исключением проведения поминок на обьектах, участвующих в проекте Ashyq - до 30 человек, а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах, форумах, семинарах, конференциях;
 
 - не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, океанариум, батуты, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq), концертные залы, филармонии, театры, кинотеатры, караоке, ночные клубы, цирки, выставки;
 
 - для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq, в том числе других платформ;
 
 - соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
 
Также постановлением вводится требование перевода 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий на дистанционную форму работы.
 
Кроме того, на дистанционную форму работы до 31 января переводят объекты образования, образовательные центры, кружки.
 
С 24 января по 6 февраля на дистанционный формат также перейдут вузы и колледжи.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Как отмечалось ранее, в столице выявлено более 5 тысяч заболевших коронавирусом за последние сутки.
 

Сводка эпидситуации: рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК

13.01.2022, 08:23 34956
Сводка эпидситуации: рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. По состоянию на 12 января 2022 года всего в Казахстане подтверждено 1 013 586 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5118;
 
в городе Алматы - 1205;
 
в городе Шымкенте - 320;
 
в Акмолинской области -138;
 
в Актюбинской области - 225;
 
в Алматинской области - 133;
 
в Атырауской области - 243;
 
в ВКО - 95;
 
в Жамбылской области - 69;
 
в ЗКО - 93;
 
в Карагандинской области - 669;
 
в Костанайской области - 94;
 
в Кызылординской области - 268;
 
в Мангистауской области - 179;
 
в Павлодарской области - 85;
 
в СКО - 59;
 
в Туркестанской области - 129.
 
В Казахстане за сутки 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших 966 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 35 710 человек (33 936 КВИ+ и 1 774 КВИ-), из них: в стационарах - 3888 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 822.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 206 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 38.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 12 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 062 летальных случая от КВИ+. 11 января от коронавируса с положительным ПЦР-тестом скончались три человека.
 
11 января 2022 года зафиксирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 101 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 474, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 471.
 
На 12 января 2022 году вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 401 263 человек, вторым - 194 394. Первой дозой: подростки - 322 367, беременные женщины - 22 521, кормящие женщины - 56 340. Второй дозой: подростки - 156 454, беременные женщины - 10 383, кормящие женщины - 27 545.
 
На 12 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 037 214 человек, вторым - 8 585 758.

 

В Казахстане ужесточат карантин

12.01.2022, 21:10 46936
В Казахстане ужесточат карантин
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ -12 января под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания с докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более 4 тысяч человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в "красную" зону, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер. В частности: 
 
Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус; 
 
С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом; 
 
С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации. 
 
Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области. В которые входят:
 
Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах "Ашык", с участием 30 человек; 
 
Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров; 
 
Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек; 
 
Онлайн формат обучения школьников до 31 января, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля; 
 
Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых; 
 
На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий; 
 
Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции. 
 
В завершении совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятым Правительством мерам. 
 
Напомним, по состоянию на 23.59 11 января в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку

12.01.2022, 18:59 50146
Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школьников переводят на дистанционный формат обучения до 31 января, студентов - до 6 февраля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Столичных школьников также перевели на онлайн обучение до 31 января. Такое решение принял главный санврач города. На дистанционку перейдут студенты сузов и вузов всех курсов до 6 февраля.
 
Всем госучреждениям также поручено отправить на дистанционную форму работы не менее 80% персонала. Кроме того, с завтрашнего дня все прибывающие в столицу из-за рубежа должны предоставить ПЦР-справки.
 
По ее словам, эти меры необходимы в связи с распространением штамма Омикрон на территории Нур-Султана. 
 
Напомним, по состоянию на 23.59 11 января в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 3312; в Алматы - 210.
 

Кульгинов: эпидситуация за последние дни ухудшилась в разы

12.01.2022, 13:45 54586
НУР-СУЛТАН . 12 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил об ухудшении эпидситуции в городе из-за нового штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная, чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни ухудшилась в разы. Столица перешла в "красную зону". Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тыс! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!" - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

 
По его словам, резкое увеличение заболевших наблюдается в связи с появлением в городе Омикрона. Также, как отмечают врачи, рост заражений связан с прошедшими праздничными днями.
 

Штамм Омикрон характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений на станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тыс, вызовов - более 2 тысяч", - написал аким.

 
Также он призвал всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить в гости и не собираться большими компаниями.
 

Призываю всех граждан, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться, также у кого подошло время - пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счет вакцинации вы обезопасите и свое здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей", - написал Алтай Кульгинов.


Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточат карантин.
 

В Алматы ужесточат карантин

12.01.2022, 11:24 59366
В Алматы ужесточат карантин
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ужесточат карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала нового года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учетом циркуляции штамма Омикрон. Сегодня город Алматы перешел в "красную" зону. Согласно постановлению ГГСВр РК, ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение пяти дней, а возможно, и ранее", - сказал исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.

 
Он отметил, что более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно. 
 

Конечно, это дополнительная "нагрузка" на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но коронавирус никуда не ушел, он активно поражает непривитое население", - сообщил Садвакас Байгабулов. 

 
Стоит отметить, что Алматы до 4 января находился в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ.
 
По данным управления общественного здоровья, за 11 января в городе зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции, из них 187 с симптомами, 23 - без симптомов. В инфекционных стационарах (1348 коек) физически находятся 475 человек. В ОРИТ всего - 32. 
 
На ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 15, High flow занято шесть аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1257 пациентов, с симптомами легкой и средней степени - 1187, без симптомов - 70.
 
Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 11 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 081 251 человек, вторым - 1 026 436. Ревакцинацию получили 71 040 горожан.
 

Люди старше 60 лет смогут ревакцинироваться препаратом Pfizer

12.01.2022, 10:57 56186
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане расширен выбор препаратов для ревакцинации уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным, но и лицам старше 60 лет будет предложена для ревакцинации вакцина Pfizer (Comirnaty)", - сказала на заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

 
Она также отметила, что в связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусу, на очередное заседания МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в "красной" зоне.
 
В свою очередь, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область перешли в "красную" зону. В "желтой" зоне уже шесть регионов.
 

Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.

 
Глава кабмина поручил Министерству здравоохранения и акиматам увеличить количество ПЦП-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий. 
 

Активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами. Кроме того, проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств", - поручил он.

 
Отметив очень низкие темпы ревакцинации, Смаилов поручил Минздраву и акиматам увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль. 
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов