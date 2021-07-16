С 17 июля в Нур-Султане ужесточат карантин

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - С ноля часов 17 июля 2021 года вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой "Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султана вводится запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте "Ashyq", а также запрет на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Разрешается проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Продолжена реализация проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога-центры; СПА-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольных участников; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы.

Будет усилена работа по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей.

Работа городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) установлена с графиком работы в будние дни согласно штатного расписания, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Приостанавливается работа междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, за исключением объектов общественного транспорта, участвующих в проекте "Ashyq", работа которых обеспечивается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Запрет на проведение совещаний, заседаний в очном режиме, за исключением судебных заседаний только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.

Работа ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 18.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Сдача выпускных экзаменов студентов вузов и колледжей будет проходить в дистанционном режиме с запретом на организацию и проведение выпускных вечеров и вручение дипломов в вузах и колледжах в офлайн-режиме. Организацию работы по выдаче дипломов студентам вузов и колледжей с установлением графика выдачи и исключением массового скопления людей.

Прием документов для поступления абитуриентов в вузы и колледжи будет в дистанционном режиме.

Кроме того, будет организована работа дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07.30 до 18.30 и запретом работы в субботние и воскресные дни.

Работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешена при соблюдении заполняемости из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением). При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq". Работа фуд-кортов разрешена в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 только на доставку и вынос еды, за исключением фуд-кортов, участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается график работы в будние дни 10.00 до 20.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

Работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков - с заполняемостью из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10.00 до 17.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19. Работа продовольственных рынков и непродовольственных рынков на открытом воздухе - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10.00 до 17.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни.

С полным текстом постановления можно ознакомится здесь





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