Усть-Каменогорск. 30 октября. Kazakhstan Today - С 1 ноября в Восточно-Казахстанской области вводится усиление карантинного режима , передает Kazakhstan Today.

Обеспечивается работа 13 санитарных постов для контроля за въездом и выездом на внешних границах в Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области (1 пост), Карагандинской области (1 пост), Павлодарской области (2 поста), на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Аул", "Уба" (Шемонаихинский район - 1 единица, Бородулихинский район - 1 единица), по Усть-Каменогорску - семь постов", - сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Гуляим Тагаева.

По ее словам, режим и сроки функционирования санитарных постов могут быть изменены в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Пока же с 1 ноября запрещается въезд граждан на территорию области и в город Усть-Каменогорск и выезд с территории области и из Усть-Каменогорска, кроме лиц, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области.

Между тем разрешено беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре.

Запрещается аренда частных домовладений и строений для проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Запрещается проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и так далее, с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения.

На объектах общественного питания промышленных предприятий, объектах туризма и в организациях сферы оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) заполняемость должна составлять не более 50% от количества посадочных мест, сохраняется штатный режим работы.

Режим работы салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов, салонов и других объектов, оказывающих косметологические услуги, услуги массажа и татуажа меняется - c 09.00 до 19.00.

Разрешается проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, без участия зрителей (при пустых трибунах) при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Работодателям следует сохранить дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников. Также необходимо соблюдение масочного режима в общественном транспорте, а также социальное дистанцирование не менее 2 метров (за исключением членов одной семьи) и масочного режима при передвижении в населённых пунктах и любом выходе из дома (квартиры).

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