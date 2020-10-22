С 20 октября отменяется прием новых заявок на компенсации медработникам

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов заявил, что министерство рассматривает варианты завершения выплат медицинским работникам, в связи с чем предполагается отменить прием новых заявок на компенсации заболевшим медработникам с 20 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

С 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. То есть из 12 983 зараженных медработников 9309 подтвержденных случаев заражения при осуществлении профессиональной деятельности - получать выплаты", - цитирует Марата Шоранова пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По его словам, на сегодняшний день компенсацию получили 182 семьи погибших от COVID-19 медицинских работников, что составляет 100% от их общей численности - эти выплаты сохраняются.

Что касается выплат по случаям заболевания COVID-19 медицинских работников при осуществлении профессиональной деятельности, данные компенсации по состоянию на 19 октября 2020 года, получили 8863 медицинских работников, что составило 95% из числа подтвержденных заявок 9309 человек", - добавил он.

Единовременные выплаты по оставшимся 5% (421) медработникам на стадии оформления на уровне региональных комиссии и внесения в информационную систему. По ним выплаты произведут до конца этой недели, то есть в срок до 23 октября 2020 года.

Он также сообщил, что в дальнейшем при допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты.

Вместе с тем по поручению главы государства для стимулирования и поддержки медицинских работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, продолжаются выплаты надбавок.

По данным ведомства, с марта по сентябрь 2020 года произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге, дополнительно предусмотрено 137 млрд тенге до конца года.

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