С 23 июня поликлиники Нур-Султана временно прекратят плановые приёмы и осмотры пациентов

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники Нур-Султана временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры пациентов, передает Kazakhstan Today.

Прекращаются профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медикосоцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар", - сообщили в пресс-службе акима города.

Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно, с доставкой препаратов на дом.

Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме", - уточнили в акимате.

Отмечается, что поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.

Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют. 22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест. Под стационары, в случае необходимости, также будут перепрофилированы и другие учреждения", - говорится в сообщении.

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