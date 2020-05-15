С 25 мая в Алматы планируется поэтапный запуск гостиниц, объектов общепита и культовых сооружений

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Поэтапный запуск гостиничных комплексов, объектов общепита и культовых сооружений в Алматы планируется с 25 мая, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, ограничительные меры с объектов общественного питания, религиозного поклонения и гостиничных комплексов будут сниматься поэтапно: в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе.

Совместно с бизнес-сообществом мегаполиса в рамках подготовительной работы запуска объектов общепита и гостиничных комплексов обсуждается поэтапный запуск организаций данных секторов с 25 мая при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Принимая во внимание, что на сегодняшний день в Алматы продолжаются работы по массовому тестированию группы риска и выявлению скрытых очагов инфекции, снятие ограничения для посещения культовых сооружений (мечети, церкви, храмы, синагоги и другие) города с 18 мая преждевременно", - считают в акимате.

Поэтапное возобновление деятельности культовых сооружений и снятие ограничительных мер посещения горожан объектов религиозного поклонения в Алматы планируется с 25 мая 2020 года при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Все запускаемые объекты обязаны работать согласно новым рекомендациям: социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и другое. При этом количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций, уточнили в акимате.

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