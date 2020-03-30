С 30 марта в Актау вводят ограничительные меры

Актау. 29 марта. Kazakhstan Today - С 30 марта Актау закрывается на карантин, передает Kazakhstan Today.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции в Мангистауской области постановлением главного государственного санитарного врача области Е. Садыманова в регионе введены ограничительные меры", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения населения, в том числе и общественного транспорта с 30 марта 2020 года с 19.00 до 08.00.

Ограничить выход жителей из квартир (только по особой необходимости - магазины, аптеки, вынос мусора и на работу). Ограничить визиты соседей, родственников и коллег и т.д. Ограничить нахождение граждан в общественных местах: парки, скверы, детские и спортивне площадки и т.д. Ограничить вход в здания авиа-, авто- и железнодорожного вокзала встречающих и провожающих лиц", - говорится в сообщении ЦОК области.

Кроме того, в целях реализации ограничительных мер, вводимых в Мангистауской области с 30 марта, сотрудникам департамента полиции региона поручено:

- организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений и не допускать нахождение граждан в общественных местах;

- обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом;

- ввести наказание за нарушение требований лицам, находящимся на карантине;

- усилить меры по патрулированию общественных территорий, их освещению и оснащению видеонаблюдением;

- мобилизовать весь личный состав полиции, перераспределив, при необходимости, силы других формирований;

- разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и отправление правосудия в условиях ЧП;

- взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации.

Отмечается, что любые попытки распространения провокационной информации и ложных сведений будут жестко пресекать, авторов выявлять и наказывать.

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