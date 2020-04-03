С 3 апреля Петропавловск закрывают на карантин

Петропавловск. 2 апреля. Kazakhstan Today - С ноля часов 3 апреля в Петропавловске вводится карантин, сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, на улицах, тротуарах и на площадях будут проводиться дезинфекционные работы. В домах и организациях усилится санитарная обработка. Все общественные места, парки и скверы закрыты.

Сегодня ночью будет полностью прекращено движение автотранспорта. Все пригородные автобусные сообщения будут приостановлены. Полностью прекращает свою работу городской общественный транспорт.

Предприятия и организаций всех форм собственности должны приостановить свою деятельность, кроме госорганов, акиматов, больниц, правоохранительных органов, коммунальных служб и других объектов обеспечения жизнедеятельности города.

Ранее часть госслужащих были переведены на дистанционный режим работы. Эта работа будет усилена. Я сегодня дал поручение руководителям госорганов, перевести работников максимально на удаленный режим работы", - сообщил Кумар Аксакалов.

Продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки будут работать с 10.00 до 18.00.

Запрещается выход жителей из квартир и домов, за исключением в продуктовый магазин, аптеку в шаговой доступности и на работу. В остальных случаях полицейские могут оштрафовать граждан на 26 тыс. тенге или арестовать на 5 суток.

Пожилые люди старше 65 лет должны оставаться дома. Сейчас сотрудники "Казпочты" разносят пенсии домой. На базе Ассамблеи народа Казахстана создан штаб волонтеров. Они доставляют продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам. Если вам понадобится помощь, позвоните в Call-центр по номеру 109. Волонтеры не оставят вашу просьбу без внимания.

Карантин подразумевает полную самоизоляцию. Город будет жить по новым правилам, и они должны быть соблюдены. Мы сегодня боремся с невидимым врагом. Это временные трудности. Если мы будем дисциплинированными, то преодолеем эти преграды", - заключил глава региона.





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