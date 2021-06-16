С помощью Ashyq выявлено более 4 тыс. нарушителей с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - С момента внедрения Ashyq выявлен 4401 нарушитель с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19, передает KAZAKHS

С момента внедрения Ashyq выявлен 4401 человек с положительным результатом ПЦР-теста и 3981 контактное лицо. К сожалению, некоторые граждане, зная, что больны и заразны, продолжают не соблюдать режим изоляции", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания правительства.

Он отметил, что в этой связи нарушители карантинного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет более 87 тыс. тенге.

На сегодня система Ashyq включает в себя более 10 тыс. объектов всех сфер деятельности. Зарегистрировано 2 млн 100 тыс. пользователей. Проводится интеграция паспорта вакцинации с приложением Ashyq . До конца июня проект Ashyq планируется внедрить в аэропортах и железнодорожных вокзалах", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, казахстанцы могут посещать ЦОНы по приложению Ashyq . Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. Каждый фронт-офис получил персональный QR-код для сканирования. Он будет размещен при входе в здание. При отсутствии Ashyq можно воспользоваться приложениями Egov mobile, Kaspi.kz и Halyk Homebank, куда недавно был внедрен функционал Ashyq. При отсутствии данных приложений, на входной зоне статус клиента определят сотрудники ЦОНа по предоставленному ИИН.

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