С начала учебного года COVID-19 выявлен у 250 школьников - Минздрав

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 250 случаев КВИ, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.

105 случаев КВИ зарегистрировано среди детей, обучающихся в дежурных классах, установлено 1426 контактных, среди которых выявлено 19 случаев. Cреди детей, обучающихся дистанционно, выявлено 145 случаев, установлено 328 контактных, выявлено 22 случая", - сообщила Гиният.

В региональном разрезе самое большое количество зафиксировано в ВКО - 69 случаев, или 31% от всех случаев по республике, в СКО - 30, в Карагандинской области - 26, Костанайской области - 17 случаев.

Отмечается несоблюдение установленных требований к осуществлению деятельности школ в условиях карантина. Во всех школах проведена разъяснительная работа. Проведены совещания с участием руководителей управлений образования и всех директоров школ, на котором были обсуждены все выявленные нарушения в ходе мониторинга с целью их устранения", - подчеркнула вице-министр.





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