С начала учебного года COVID-19 заболел 241 учитель и 302 школьника

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - С начала учебного года в Казахстане зарегистрирован 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала школы и 302 случая - среди учащихся дежурных классов, передает Kazakhstan Today.

241 случай - это случаи среди учителей по всей стране, то есть во всех 17 регионах. Независимо от профессиональной принадлежности расследуется каждый случай коронавирусной инфекции. Это предусмотрено обязательно. Проводится эпидрасследование, устанавливаются контактные, проводятся все противоэпидемические мероприятия в очагах", - сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, с 1 сентября по 16 ноября зарегистрировано 302 случая заражения COVID-19 среди учащихся дежурных классов. Всего в Казахстане лечение от коронавируса проходят 456 детей.

Переход на новый формат обучения в Алматы обусловлен низкой заболеваемостью среди учащихся дежурных классов. Большинство родителей работают. По результатам проведённого мониторинга было установлено, что школы готовы работать в автономном режиме. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации решение по формату обучения будет приниматься региональным штабом при акимате совместно с главным государственным санитарным врачом", - уточнила Есмагамбетова.

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