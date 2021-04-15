С появлением новых штаммов повысился риск повторных случаев заражения КВИ

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько повторных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня с учетом появления новых штаммов появляются данные о том, что есть высокий риск повторных случаев заражения КВИ. У нас пока подтвержденных - это два случая. Но учитывая, что ситуация сегодня такая и есть риск повторных заражений, в клинический протокол введено понятие повторного заражения и какие случаи под эти повторные заражения подходят", - объяснила Есмагамбетова.
Сейчас изучаются все информационные базы консилиумом врачей.
Насколько эти случаи подходят под понятие вторичное инфицирование, соответствует ли это этим требованиям? И каждый такой случай должен быть обязательно подтвержден консилиумом врачей. Поэтому эта работа сейчас проводится", - сказала Есмагамбетова.
По состоянию на 23.59 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 276 054 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 276 054 случая.
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