С Тенгизского месторождения вывезено около 3 тыс. человек

Атырау. 22 апреля. Kazakhstan Today - С Тенгизского месторождения продолжается временный вывоз работников ТОО "Тенгизшевройл" и других подрядных организаций. К настоящему времени вывезено около 3 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

В общей сложности будет вывезено 17 тыс. человек, из них 7191 житель Атырауской области, сообщает оперативный штаб по соблюдению режима ЧП.

По информации "Ак Жайык" , с 16 апреля Тенгиз покинули 2868 работников, из них 1619 - жители Атырауской области, из Западно-Казахстанской области - 283 человека, из Туркестанской области - 241, из Кызылординской области - 166, из Жамбылской области - 103, из Актобинской области - 455 человек.





Все работники, перед тем как покинуть Тенгиз, прошли обязательное тестирование на COVID-19. Тенгизшевройл за свой счет обеспечивает транспортировку работников до мест постоянного проживания. Для этого используются автобусы, авиа- и железнодорожный транспорт.

Отмечается, что компания "Тенгизшевройл" вывозит из месторождения неоперативный персонал, не задействованный в прямой производственной деятельности.

На сегодняшний день производственная деятельность компании продолжается в штатном режиме.

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