С завтрашнего дня Минздрав будет давать статистику по COVID-19 в новом формате

С завтрашнего дня Минздрав будет давать обновленную статистику по коронавирусу

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - 2 августа 2020 года будет предоставлена обновленная статистика по коронавирусу. Об этом рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

Багдат Коджахметов рассказал, что новый подход позволит адекватно планировать все необходимые ресурсы: сколько врачей нужно привлечь, сколько койко-мест в стационарах подготовить.

В целом это обеспечит прозрачность статистики, это очень правильное решение, оно даст соответствующие результаты", - пояснил он.

По его словам, новые данные, согласно технической консультации с представителем Всемирной организацией здравоохранения РК делятся на две части.

Но обе части считаются, как пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией", - пояснил Коджахметов.

Алгоритм кодирования в случае коронавирусной инфекции используется по двум кодам:





- для подтвержденных случаев, когда ПЦР-тест дает положительный результат;

- для неподтвержденных, вероятных случаев.

Если по первому коду все понятно, то во втором случае коронавирус должен диагностироваться по нескольким признакам: эпидемиологическим и клиническим. Эпидемиологические признаки - это когда пациент явно контактировал с инфицированными лицами, клинические - это когда есть повышенная температура, сухой кашель, интоксикация. Мы в ежедневном формате, начиная со второго августа будем давать эти данные, собранные по всей стране", - рассказал представитель МЗРК.

Минздрав будет выдавать данные по четырем показателям:

- больные, подтвержденные ПЦР-тестом на коронавирус;

- летальные случаи;

- вероятные случаи с неподтвержденными ПЦР-тестами;

- летальные исходы по ним.

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