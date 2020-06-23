С завтрашнего дня в Нур-Султане закроют все детские сады

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - С 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных), передает Kazakhstan Today.

Решение о закрытии детсадов вынесла главный санитарный врач города Жанна Пралиева, сообщили в акимате.

Напомним, ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе.

С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы", - уточнили в пресс-службе акима.

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижение рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию", - подчеркивается в сообщении.

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