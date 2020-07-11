Сагинтаев обратился к алматинцам

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Каждый пятый молодой горожанин в возрасте от 25 до 40 лет (24,7%) не чувствует или не признает угрозы заражения и практически никакие требования по собственной защите не предпринимает - 19,9%, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал обращение к горожанам на своей странице в Facebook.

Дорогие алматинцы. Сейчас в нашем городе продолжается двухнедельный карантин. В целом Алматы держит удар эпидемии. Медицинские службы справляются, но расслабляться нельзя. Чтобы победить инфекцию и восстановить нормальную городскую жизнь, предстоит многое сделать", - написал аким города.

Он отметил, что большинство алматинцев настроены серьезно, соблюдают санитарные нормы. По оперативным данным социологии, большинству алматинцев удается соблюдать наиболее "легкие" из предлагаемых мер по защите от заражения КВИ. Так, абсолютно каждый опрошенный "регулярно моет руки или использует антисептики" (95,9%). Чуть меньше, но также большинство носит маски в общественных местах (82,8%).

В то же время меня, как акима города, беспокоит беспечность нашей молодежи. Каждый пятый молодой горожанин в возрасте от 25 до 40 лет (24,7%) не чувствует или не признает угрозы заражения и практически никакие требования по собственной защите не предпринимает - 19,9%. В этой связи сегодня обращаюсь к молодежи, горожанам среднего возраста. Мобилизуйтесь! Санитарные правила обязательны для всех. Ваша расслабленность создает почву для новых вспышек. Не создавайте угрозу для ваших близких, для безопасности всего города", - написал Бакытжан Сагинтаев.

Он подчеркнул, что эпидемия - это война. Враг коварен и жесток, не прощает легкомыслия. И победить можно только вместе.

Наше главное оружие - самодисциплина. Наша главная защита - алматинская солидарность", - написал аким Алматы.

За период с 5 по 7 июля на горячие линии департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы от жителей поступило 69 обращений.

7 июля в Алматы открылся еще один пункт тестирования на COVID-19.

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