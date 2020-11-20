Сагинтаев поручил усилить подготовку медучереждений к борьбе с COVID-19

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева состоялась коллегия управления общественного здоровья города, на которой рассмотрены итоги реализации госпрограммы развития здравоохранения за 9 месяцев текущего года и поставлены задачи по усилению мер борьбы с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как доложила директор филиала Республиканского центра электронного здравоохранения, по итогам 9 месяцев достигнуты основные показатели Госпрограммы развития здравоохранения на 2020-2025 годы. В частности, уровень младенческой смертности составил 7,48 на 1 тыс. живорожденных. На 30% снижена заболеваемость туберкулезом, составившая 25,3 случая на 100 тыс. человек. Почти в два раза снижена смертность вследствие ДТП, составившая 5,83 случая на 100 тыс. населения.

В целом удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в Алматы составила 51,6%, что на 5,5% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года", - отметила глава РЦЭЗ, добавив, что необходимо усилить работу по достижению показателей по массовому охвату физкультурой и спортом, снижению уровня материнской смертности, улучшению материально-технической базы медучреждений.

По данным пресс-службы акима Алматы, медицинские услуги населению в Алматы оказывают 74 государственные медорганизации, 13 республиканских и 89 частных по договору с Фондом социального медстрахования. В них задействованы 8319 врачей и 14 613 человек среднего медперсонала.

В свою очередь, руководитель филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев сообщил об исполнении договорных обязательств между субъектами здравоохранения города и фондом. Исполняющая обязанности руководителя управления общественного здоровья Алматы Жанар Мадеева доложила о результатах оценки работы главврачей по раннему выявлению и лечению пациентов и принятых мерах по подготовке медучреждений ко второй волне пандемии КВИ.

Аким Алматы поручил усилить контроль исполнения плана мероприятий по подготовке больниц и поликлиник к работе в режиме борьбы с пандемией. Особое внимание нужно уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и обеспечению безопасности персонала и пациентов с целью исключения распространения вируса. Вместе с тем аким города указал на необходимость повышения квалификации первых руководителей медучреждений, развития менеджерских качеств и цифровой грамотности.

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