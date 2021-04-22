Сагинтаев призвал алматинцев активнее вакцинироваться против КВИ

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы" призвал горожан, особенно старшее поколение, вакцинироваться против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев напомнил, что Алматы по уровню заболеваемости остается в "красной" зоне. За сутки 20 апреля зарегистрировано 667 случаев коронавирусной инфекции, из них 574 случая с симптомами и 93 без симптомов. В инфекционных стационарах, мощность которых на сегодняшний день 6060 коек, находятся 3754 пациента, в том числе 96 детей. При этом 920 человек находятся в тяжелом состоянии, 2834 - в состоянии средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 241 человек, на ИВЛ - 23, на неинвазивной ИВЛ - 94, на аппаратах High flow - 85 пациентов.

На амбулаторном лечении находится 6021 пациент, в том числе в состоянии легкой и средней степени тяжести, с симптомами - 5301, без симптомов - 720.

Показатель заболеваемости за последние 7 дней возрос с 240,8 до 243,9 при увеличении репродуктивного числа R - с 1,023 до 1,031.

В апреле продолжается прогнозируемый подъем заболеваемости, динамика развития эпидемии КВИ соответствует пессимистичному прогнозу за 3 недели. С 1 по 20 апреля зарегистрировано 13 002 случая КВИ.

Продолжает увеличиваться заболеваемость среди детей до 1 года на 0,5% - с 1,3 до 1,8%, среди детей до 14 лет на 1% - с 9,1 до 10,1%, среди подростков на 0,3% - с 3,0 до 3,3% и среди граждан старше 60 лет на 0,6% - с 23,7% до 24,3%.

Аким города подчеркнул, что, благодаря принятым мерам по модернизации и укреплению системы здравоохранения, медучреждения справляются с возрастающей нагрузкой. Однако, по данным специалистов, пик пандемии еще не пройден. В этой связи горожанам необходимо проявить большую настороженность, соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. При этом единственным способом уберечься от КВИ является добровольная вакцинация. Для этого в Алматы созданы все условия, в город на постоянной основе поступают партии вакцины, открыты пункты вакцинации во всех районах.

С февраля началась вакцинация медработников, сотрудников правоохранительных органов и учителей. Массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля. Всего по состоянию на 21 апреля провакцинированы 149 699 горожан, в том числе жители Алматинской области, работающие в городе. 23 апреля ожидается поставка 35 тыс. доз вакцины, 25 апреля - более 100 тысяч доз.

Всего для массовой иммунизации алматинцев планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях - государственных поликлиниках и частных медцентрах, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

На сегодняшний день в городе функционируют 203 прививочных пункта, из которых 69 открыты в ТРЦ, на рынках, в музее им. Кастеева, а также в культовых организациях. Задействовано 249 прививочных бригад в составе 1827 медработников.

Вместе с тем мобильные бригады выезжают на вакцинацию коллективов предприятий всех форм собственности. В Алматы сконцентрировано 72 крупных промышленных и производственных предприятия. Уже провакцинированы сотрудники более 30 компаний, среди них порядка 1 тысячи - жители Алматинской области и других регионов.

В этой связи Сагинтаев призвал руководителей предприятий организовать вакцинацию своих коллективов. Особенно это касается компаний сферы услуг и торговли.

Аким Алматы также акцентировал внимание на необходимости вакцинации представителей старшего поколения, наиболее уязвимого в период пандемии. На сегодняшний день вакцину от КВИ получили более 38 тысяч горожан старше 60 лет.

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