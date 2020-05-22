Сагинтаев призвал алматинцев соблюдать санитарную безопасность

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе рабочего объезда по Жетысускому району аким Алматы Бакытжан Сагинтаев порекомендовал жителям соблюдать правила карантина, передает Kazakhstan Today.

Во время посещения одного из объектов, где ведется благоустройство пешеходной зоны, к акиму города обратились жители района, высказавшие свои пожелания по улучшению инфраструктуры. При этом некоторые из них были без медицинских масок, сообщили в пресс-службе акима.

Бакытжан Сагинтаев напомнил о том, что карантин по коронавирусу в городе еще не снят, опасность заражения остается.

Носить медицинские маски необходимо, так же как и соблюдать социальную дистанцию на улице, в магазине или аптеке. От этого зависит здоровье и жизнь ваших близких и вас самих. Нужно проявить ответственность", - призвал Сагинтаев горожан.

По информации пресс-службы, в ходе рабочего объезда аким города осмотрел детский сад, в котором ведется ремонт. Он поручил уже сейчас, когда детсады еще не открылись, подготовить алгоритм обеспечения санитарной безопасности детей.

Мы должны уберечь детей от риска заболевания", - подчеркнул аким Алматы.

Необходимо предусмотреть все, начиная от ворот и заканчивая спальными комнатами. Родители и дети должны соблюдать социальную дистанцию, столы, кроватки также должны быть на безопасном расстоянии. На входе нужно обеспечить дезинфекционную обработку и термометрию, призвал глава города.

Напомним, накануне в ходе брифинга главный государственный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о том, что за неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане увеличился на 15% . Она призвала население к соблюдению карантинных мер.

Рост числа самообращений свидетельствует, что мы все решили, что карантин закончился, и мы можем вернуться к своей прежней жизни без каких-либо ограничений. Перестали соблюдать основные меры профилактики. К сожалению, многие недооценивают опасность коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что это высокозаразное заболевание с тяжелыми последствиями, которые не проходят бесследно для организма и в первую очередь очень опасно для наших старших близких", - отметила она.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства