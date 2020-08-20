Сагинтаев призвал алматинцев сообщать о нарушениях санэпидправил

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Отвечая на вопросы алматинцев в прямом эфире Akimat LIVE, аким города Бакытжан Сагинтаев призвал горожан сообщать о нарушениях правил санитарно-эпидемиологической безопасности, передает Kazakhstan Today.



Выборочный мониторинг на предмет соблюдения предпринимателями санитарно-эпидемиологических требований на объектах в период действия ограничительных мер проводится на основании приказа Минздрава РК от 5 июля "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий", согласно статье 802 КоАП РК. Административные меры принимаются на основании части 1 статьи 425 КоАП РК.



С 5 июля рейдами мониторинговых групп охвачено 7550 объектов, из них нарушения карантинного, в том числе масочного режима, выявлены в 2952 объектах. По результатам рейдов, мониторинговыми группами приняты следующие меры: в 4496 субъектах проведена разъяснительная работа, 696 объектов приостановили деятельность добровольно. Составлено 3150 протоколов об административном правонарушении, из них на юридические лица наложено 126 штрафов, на физические - 3003. За нарушение масочного режима на 30 МРП оштрафовано 2952 человека.



Горожане могут сообщить о нарушениях через портал Infokazakhstan.kz. В любом заведении можно снять нарушение и отправить фото. Нарушение будет видеть и предприниматель. Поэтому до прибытия мониторинговых групп предприниматель может исправить нарушение. Это тоже будет стимулировать соблюдение установленных норм.



Напомним, в Алматы владельцы саун, клубов, кафе, массажных салонов и караоке оштрафованы на 39 млн тенге за несоблюдение карантина.



Несмотря на послабление режима карантина, алматинские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения санитарных требований: ношения масок, соблюдения социальной дистанции, использования антисептиков и воздержания от посещения мест массового скопления людей.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства