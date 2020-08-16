Сагинтаев проверил готовность поликлиник к новой волне пандемии

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил городскую поликлинику №17, где проверил, как идет адаптация службы первичной медико-санитарной помощи для работы в условиях новой волны пандемии КВИ, передает Kazakhstan Today.

В поликлинике №17 сделано разделение на чистые и грязные зоны, установлены фильтры и контрольные посты. Потоки пациентов также идут отдельно - посетители с симптомами ОРВИ, дети, беременные, нуждающиеся в госпитализации или обследовании, не пересекаются между собой. Не стоят, как раньше, в одном коридоре. Для них организованы отдельные процедурные и лабораторные кабинеты и входы-выходы. Цель - не допустить внутреннего распространения вируса и заражения персонала", - сообщили в пресс-службе акима города.

Как уточнили в акимате, к 17-й поликлинике прикреплены 82 тыс. жителей Бостандыкского района. Из них порядка 28 тыс. состоят на диспансерном учете с хроническими болезнями, в том числе артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца.

Сагинтаев поручил уделить "группе риска" пристальное внимание, так как в случае заражения КВИ высока вероятность обострения и ухудшения состояния таких пациентов. Руководителям всех поликлиник города поручено совместно с КСК распространить памятки с информацией, куда обращаться в случае появления симптомов ОРВИ.

Сегодня 16 мобильных бригад в составе 40 специалистов поликлиники контролируют состояние амбулаторных больных. Сейчас на учете восемь вылеченных от КВИ, один с легким течением и 18 бессимптомных.

В целом в городе функционируют 74 организации ПМСП, в том числе 39 государственных, к которым прикреплено почти 1,7 млн человек. К 35 частным - порядка 340 тыс. На пике пандемии в период с 15 июня по 15 июля 2450 вирусоносителей получали лечение под контролем медиков на дому. Сегодня их число составляет 825 пациентов. В составе созданных около 300 мобильных бригад 925 врачей. При подготовке к новой волне пандемии эти ресурсы будут увеличены втрое. Задача - в период обострения эпидемиологической ситуации по КВИ оперативно охватить максимальное количество потенциальных больных и носителей вируса своевременной медицинской помощью. На это ориентирована вся система здравоохранения Алматы, заключили в пресс-службе.

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