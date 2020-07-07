Сагинтаев рассказал о борьбе с коронавирусом в Алматы

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - В Алматы больницы заполнены на 85%. Об этом в ходе пресс-брифинга на площадке СЦК рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, на 6 июля в городе выявлены 113 новых случаев, в реанимации находятся 64 человека, 24 - в крайне тяжелом состоянии, 349 - в тяжелом, 1264 - средней степени тяжести, 135 - в удовлетворительном состоянии.

Он отметил, что 82% зараженных приходится на трудоспособное население, что связано с послаблением карантинных мер.

У нас сегодня задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 мест. Если сравнивать с тем, что было в самом начале, то рост составляет 9 раз. 7 июля у нас открывается еще одна клиника в виде стационара на 150 мест - это Центр психического здоровья. До конца недели на базе Научного центра урологии будет открыто еще 150 мест. На базе Halyk Arena будет развернут стационар. Первые 200 коек запустим до конца этой недели. Итого до конца недели будет дополнительно развернуто 500 мест", - объяснил Сагинтаев.

Ежедневно в инфекционные стационары Алматы госпитализируют около 100 пациентов. Загруженность составляет 85%. Перед акиматом стоит задача до 1 сентября довести количество койко-мест в инфекционных и в провизорных стационарах до 6000 коек, подчеркнул аким.

На уровне объектов первичной медико-санитарной помощи усиливаются мобильные бригады, в составы которых входят заведующие отделениями, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, участковые врачи, медицинские сестры. На данный момент мобилизованы 72 бригады и задействовано 297 сотрудников первичной медико-санитарной помощи.

По словам Сагинтаева, в Алматы есть 573 аппарата искусственной вентиляции легких, задействованы 25 из них. В ближайшее время ожидается поступление еще 70 аппаратов.

Кроме того, в Алматы есть 28 аппаратов компьютерной томографии и 70 цифровых рентген-установок, этого достаточно для диагностики.

Все медицинские организации в полном объеме обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

На прошлой неделе наблюдался острый дефицит лекарств. Мы сбили ажиотаж, подписали соглашения с фармацевтическими компаниями и составили список из 105 крупных аптек, куда будут поставлять основные виды необходимых лекарств", - рассказал глава городского акимата.

При этом соглашение предусматривает обязанность аптек не завышать цены на лекарства, отпускать не более трех единиц товара в одни руки. По данным на 5 июля в 105 аптеках было 115 тысяч упаковок парацетамола, 30 тысяч термометров и т.д. 8 июля планируется поставка еще 80 тысяч упаковок парацетамола, а 12 июля - 850 тысяч упаковок парацетамола. Аким отметил, что полиция проверяет все объявления по продаже парацетамола. За последние сутки установлены три случая перепродажи лекарств в Интернете.

Ситуация непростая, но контролируемая. Мы движемся в рамках имеющихся планов, задействованы все службы города, мы работаем в тесном контакте с Минздравом. Мы преодолеем эту трудную ситуацию и победим", - резюмировал Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них бессимптомно переносят болезнь 814 человек.

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