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Сагинтаев рассказал о готовности системы здравоохранения Алматы к новой волне пандемии КВИ

28.07.2021 4969
Сагинтаев рассказал о готовности системы здравоохранения Алматы к новой волне пандемии КВИ
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о подготовке ковидных стационаров и обеспечении лекарственными препаратами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в Алматы подготовлено 7000 инфекционных коек. Из них задействовано 6265, загруженность которых составляет 58,7%. Дополнительно в резерве 2400 коек. Сейчас они готовятся к поэтапному вводу. На случай ухудшения ситуации в августе будет задействован резерв из 3000 резервных коек.
 
В то же время сохранены основные специализированные клиники для оказания ургентной и специализированной медпомощи детскому и взрослому населению, в том числе онкологической, кардиологической.
 
Пропорционально количеству выявленных случаев растет госпитализация. Если месяц назад госпитализировали 40-70 пациентов в сутки, то сейчас количество госпитализаций доходит до 400-500 пациентов в сутки. За 27 июля в стационары поступили 516 пациентов.
 
На 28 июля в стационарах находятся 3943 пациента, в том числе 215 детей. В крайне тяжелом состоянии 119 пациентов, в тяжелом - 990.
 
В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность - 53,4%, 267 пациентов. На ИВЛ находятся 28 пациентов, на неинвазивной вентиляции легких - 110, на High Flow - 103 пациента.
 
Проводится работа по снижению количества летальных исходов. Организован мобильный центр реанимации из числа опытных кафедральных сотрудников. Оснащенность медицинской техникой реанимационных отделений - 100%. 
 
В борьбе с КВИ задействованы 6212 медработников. В резерве находятся более 1700. Проводится переподготовка кадров. 
 
Более чем в 5 раз - до 7702 - выросло количество пациентов, находящихся на домашнем наблюдении Телемедицинского центра и организаций ПМСП. При стационарах и организациях ПМСП созданы мультидисциплинарные группы для своевременной диагностики и лечения пациентов.
 
Ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2750. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ и пневмонией в июле увеличился в 2 раза - с 15% до 30%. 
 
Для обеспечения городской аптечной сети действует стабфонд на 5 миллиардов тенге. Созданы необходимые запасы лекарств по 68 наименованиям. На сегодня в наличии 18,1 миллиона упаковок лекарственных средств, в том числе неснижаемый остаток 8 миллионов.
 
Востребованные препараты имеются во всех аптеках города, обеспеченность составляет 85-90%, в наличии 1,3 миллиона препаратов. Дополнительно ожидается поставка 248 тысяч упаковок препаратов. Медицинские организации города обеспечены двухмесячным запасом лекарственных средств.
 
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил об осложнении эпидемиологической обстановки и росте заболеваемости КВИ, призвав горожан активнее вакцинироваться, чтобы противостоять распространению вируса.
 

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