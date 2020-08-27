Сагинтаев рассказал о подготовке к новому учебному году в условиях карантина

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о подготовке к новому учебному году в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь будет контролироваться соблюдение санитарных требований к организации работы дежурных групп. Это установка дезинфекционных туннелей, термометрия, санитайзеры, ношение масок.

Безопасность детей в дежурных группах - на особом контроле", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Учебные парты установлены на расстоянии метра, парта и стул закреплены за каждым учеником индивидуально. После каждого урока кабинеты будут проветриваться и кварцеваться, а дети и учителя мыть и обрабатывать руки антисептиком. В школах будет организована постоянная работа медицинских кабинетов и школьных инспекторов. Все школы города в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами санитарной безопасности.

Для организации дистанционного обучения более 75 тысяч учеников и 2 тысяч учителей обеспечиваются компьютерной техникой.

Тем временем проведен мониторинг территории города для определения участков с низкой проводимостью Интернета и мобильной связи. Определено 169 локаций, где наблюдается низкий уровень качества Интернета или отсутствие Интернета. Определено порядка 60 точек, где планируется установить базовые станции мобильных операторов. По части адресов операторами будет усилен сигнал либо добавлены антенно-мачтовые сооружения.

Более 22 тысяч учащихся, нуждающихся в доступе к сети Интернет, обеспечены SIM-картами с мобильными данными.

Вместе с тем для учителей, у которых нет доступа к Интернету, предоставляется возможность проводить онлайн-уроки в школе при условии обеспечения необходимых санитарных мер.

Для оперативного реагирования на жалобы и обращения родителей во всех районах созданы call-центры, в управлении образования создан Телеграмм-бот. Открыты страницы в соцсетях Инстаграм и Facebook.

Аким города также рассказал о возобновлении работы субъектов МСБ и мерах по контролю за соблюдением правил санитарной безопасности.

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