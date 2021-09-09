Сагинтаев заявил о стабилизации эпидситуации в Алматы

АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" сообщил о санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Сагинтаева, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы стабилизировалась с устойчивым снижением суточного прироста с 1,0% до 0,7%. Однако в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в "красной" зоне.

Снижается количество положительных результатов ПЦР-исследований среди жителей города. Если на 26 августа таковых было 1561, то 7 сентября - 911. Соответственно, продолжает снижаться число R (индекс заражаемости) с 1,02 до 0,86. Нарастание удельного веса "симптомных" больных продолжается, составив на 7 сентября 95,7%, что свидетельствует о продолжении вытеснения британского варианта COVID-19 индийским вариантом.

Сравнительный анализ возрастного состава заболевших за последние 2 недели показал рост удельного веса заражений среди всех возрастов, за исключением граждан 20-39 лет. Больше всего КВИ заражаются горожане 20-39 лет (18,6%), 40-59 лет (23,8%) и пожилые люди 60 лет и старше - 25%.

Сравнительная с предыдущей неделей структура заболеваемости по занятости населения не изменилась. За последние 7 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых и неработающих - 36,6%, пенсионеров - 23,2%, работников различных ТОО, ИП, АО - 16,8%, школьников - 9% и детей дошкольного возраста - 6,4 %.

По состоянию на 8 сентября в городе зарегистрировано 154 763 случая коронавирусной инфекции, из них 132 796 случаев с симптомами и 21 967 - без симптомов, 2275 случаев неуточненной пневмонии. За сутки 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции, из них 872 случая с симптомами. Неустановленной пневмонии - 12.

В инфекционных стационарах общей мощностью 7705 коек находится 3754 человека, в том числе 116 детей. 184 пациента в крайне тяжелом, 1534 в тяжелом, 2033 средней степени тяжести и 3 легкой. В ОРИТ всего 339 больных. На ИВЛ - 58, на неинвазивной ИВЛ - 137, High flow занято 168 аппаратов.

По состоянию на 8 сентября вакцинированы первым компонентом - 4184 человека, вторым компонентом - 6455. Всего за весь период с 1 февраля по 7 сентября вакцинированы I компонентом 895 959 человек, II - 773 814 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 114 440 человек.

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