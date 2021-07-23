Самолечение приводит к тяжелым формам заболевания КВИ - горздрав Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - На сегодня в отделениях реанимации ковидных стационаров столицы получают лечение 230 пациентов, из них в крайней степени тяжести - 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, информирует официальный сайт акимата Нур-Султана.

По словам главврача столицы, ошибкой многих горожан является то, что они занимаются самолечением вместо того, чтобы обратиться к врачу.

Особо хотел отметить, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжёлой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию тяжелыми", - подчеркнул Тимур Муратов.

Большую нагрузку испытывают бригады скорой медицинской помощи, а также мобильные бригады при организациях ПМСП.

Так, только за прошедшие сутки в столичную скорую поступило 4 тысячи обращений, количество вызовов - 2300, вызовов по поводу КВИ - 310.

Мобильные бригады в день совершают порядка 2 тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП более 10 600 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. Необходимо отметить, что все тяжелые больные имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний", - сообщил спикер.

Он также добавил, что чаще стали поступать люди молодого возраста - от 30 лет и выше.

Тимур Муратов напомнил, что остановить рост заболеваемости коронавирусом сможет только массовая вакцинация населения. Для этого в городе созданы все условия: развернуты более 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП, крупных ТРЦ города, которые работают и в выходные, и праздничные дни.

Напомним, в Нур-Султане дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19.

Ранее стало известно, что в Алматы введут дополнительные ограничения из-за четырехкратного роста заражения COVID-19.

По состоянию на 23.59 21 июля в Казахстане подтверждено 509 998 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1369.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства