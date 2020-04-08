Самый большой рост заболевания COVID-19 наблюдается в регионах - Биртанов

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Сейчас самый большой рост наблюдается в регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

670 случаев зарегистрировано . За прошлый день также зарегистрировано 78 случаев, рост составляет 13%. Из этих 78 в городе Нур-Султане - два новых пациента, рост - 0,9%, в городе Алматы - 3 пациента, рост - 3%. В других регионах зарегистрировано 73 новых случая, рост составляет 29%. Наибольший рост в Карагандинской области - 16, рост 50%, в Акмолинской области - 19, в Кызылординской области 13 новых пациентов, рост составляет 35%, в Жамбылской области 12 зараженных, рост 43%. Сейчас самый большой рост наблюдается в регионах", - цитирует главу Минздрава РК сайт coronavirus2020.kz .

Кроме того, стало известно о троих зараженных коронавирусом в Атырауской области. Среди заразившихся 37-летняя женщина, 18-летний молодой человек и 82-летний пожилой мужчина.

У пенсионера диагностирована пневмония, он находится в тяжёлом состоянии", - уточнили в облздраве.

В настоящее время больные госпитализированы в инфекционный стационар.

Таким образом число носителей Covid-19 в Атырау возросло с 29 до 32 человек.

На данный момент состояние 28 пациентов оценивается как удовлетворительное, у них наблюдается лёгкое течение болезни. У двоих состояние средней степени тяжести, еще двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Соответствующие органы выявляют контактных лиц и оперативно их изолируют.

Кроме того, акимат Туркестанской области сообщил подробности о заболевших в регионе.

Согласно результатам анализа, у младенца из Арыси, 2018 года рождения, жителей города Кентау - 1982, 2003, 2005 годов рождения, обнаружен опасный вирус. Все они являются близкими родственниками пациентов, контактировавших с женщиной Жетысая, которая прибыла в Шымкент на поезде 076 Нур-Султан", - проинформировали в ведомстве.

В целом в Жетысае инфицированы 13 жителей, в Кентау - 5, Ордабасы - 1, Сайраме - 2, Махтаарале - 4, Арыси - 6, Сарыагаше - 1. Выяснилось, что житель города Жетысая 1990 года рождения также был контактным с больным коронавирусом. Всего в регионе числится 33 инфицированных COVID-19.





Также о пяти заболевших в Жамбылской области рассказали в акимате региона.





Так, одним из заболевших является жительница Шымкента, 1999 года рождения, прибывшая 3 апреля рейсом из Дели. Отмечается, что все пассажиры данного рейса прямо из самолета на специальных автобусах в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции были госпитализированы в карантинный стационар. В медучреждении они пробудут 14 дней, по истечении которых у них будут взяты повторные анализы.





Также диагноз подтвердился у 59-летней жительницы Тараза, находившейся в контакте с ранее вывяленным пациентом. Установлены и госпитализированы в карантин 24 контактных лица.





Третьим заболевшим является 86-летняя жительница областного центра. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что она находилась в контакте с близким родственником, который прибыл 17 марта из Алматы. Выявлены и помещены в карантин 5 контактных лиц.





Кроме того, положительный диагноз подтвердился у двух жительниц Меркенского района 1990 и 1998 годов рождения, которые находились в контакте с ранее выявленным заболевшим. Установлены и изолированы в карантинный стационар 17 контактных лиц.





Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавируса, в том числе 11 человек выявлены при пересечении пограничных пунктов пропуска, 6 пассажиров рейса из Дели. В Таразе выявлено 5 случаев, в Кордайском районе – 14, в Меркенском – 2, в Шуском и Жамбылском по одному.





Всего на утро 7 апреля в мире зарегистрировано 1 348 566 (+73 557 за сутки) инфицированных. Погибло 74 766 (+5299) человек, выздоровело 286 234 (+23 748) человек.

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