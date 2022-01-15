Санврач Алматы: пик очередной волны СOVID-19 ожидается в марте

АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала об эпидемиологической обстановке в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главного санврача Алматы, пик очередной волны заболеваемости коронавирусом ожидается в марте: до 2,5 тыс. случаев в сутки в середине месяца согласно оптимистическому прогнозу; до 3,8 тыс. случаев в сутки в начале месяцав - таков пессимистический прогноз.
Абдижаббарова рассказала, что очередная волна пандемии началась после новогодних праздников и обусловлена штаммом Омикрон. По ее словам, пока превалирующим штаммом в стране сохраняется вариант Дельта: на него приходится 71% случаев, на Дельта плюс - 16%.
При этом санврач отметила, что в Алматы прослеживаются характерные для штамма Омикрон особенности эпидемиологического процесса, которые характеризуются более высокой заразностью.
Коэффициент распространения 1 к 5, то есть от одного человека передается пяти", - пояснила спикер.
Также отмечается повышенный риск повторного заболевания, способность преодолевать иммунитет, поражение более молодого поколения - 20-30 лет.
Она подчеркнула, что если ранее среди переболевших регистрировалось 10 случаев повторного заболевания в неделю, то за последние семь дней зафиксировано 66 подобных случаев.
Напомним, в Алматы усиливают карантин.