Санврач Костанайской области разрешил проводить чемпионаты и республиканские соревнования

Костанай. 28 октября. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло в регионе разрешили деятельность аттракционов на открытом воздухе и проведение чемпионатов РК и республиканских соревнований без участия зрителей, передает Kazakhstan Today.

Постановлением также разрешена деятельность объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных мест, с установлением режима работы с 10.00 до 23.00 без проведения коллективных мероприятий. В остальное время разрешается работа только на вынос и доставку. Также разрешается работа аттракционов на открытом воздухе.

Постановление разрешает проведение чемпионатов РК и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами соответствующих территорий с одновременным скоплением не более 100 человек.

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.

Ранее сообщалось о резком увеличении числа заболевших коронавирусной пневмонией в РК.

28 октября в Алматинской области ввели дополнительные ограничения.

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