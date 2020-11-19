Санврач ВКО рассказал о занижении статистики по КВИ в регионе

Усть-Каменогорск. 18 ноября. Kazakhstan Today - В санэпидсжлужбе ВКО рассказали, что в октябре данные по заболевшим не отражали реальной картины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , в настоящее время все ПЦР-положительные и контактные в регионе находятся под контролем.

Относительно занижения статистики заболеваемости хотел сообщить, что действительно такие факты имели место в начале октября. Об этом было проинформировано Министерство здравоохранения РК. Но со второй половины октября в Усть-Каменогорске был запущен Центр локализации очагов КВИ, куда со всех лабораторий области поступают сведения обо всех ПЦР-положительных пациентах", - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Талгат Тунгышбаев.

Напомним, 16 ноября президент рассказал о фактах сокрытия новых случаев КВИ в ряде регионов.

По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в республике выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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