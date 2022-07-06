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Санврачи рекомендуют казахстанцам использовать маски в зданиях аэропортов, вокзалов

05.07.2022, 19:43 8301
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Главный государственный санврач на транспорте Жанар Уразалина подписала постановление о проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по КВИ на объектах транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому документу организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен), требуется обеспечить ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах; допуск пассажиров в транспортное средство в количестве, не превышающем число посадочных мест, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов); проветривание салона транспортного средства, влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств и проведение дезинфекции общественного транспорта по окончании смены; наличие запаса средств индивидуальной защиты, антисептиков для рук, дезинфицирующих средств; обязательное использование персоналом масок и применение антисептиков для рук; информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
 
Руководителям международных аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов обеспечить очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха; проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров; частое проветривание всех помещений; установку санитайзеров для обработки рук в залах ожидания, комнатах матери и ребенка, у входа в санитарные узлы; инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп; обязательное использование персоналом масок и антисептиков; постоянную работу медицинского или здравпункта с изолятором; информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже 1 раза в 60 минут.
 
При этом пассажирам рекомендовано использование масок в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования на общественном транспорте.
 
Постановление вступает в силу с 00.00 8 июля.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировали 360 новых случаев КВИ

06.07.2022, 10:39 3466
В Казахстане за сутки зарегистрировали 360 новых случаев КВИ
Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи зарегистрированы:

в городе Нур-Султане - 59,
в городе Алматы - 199,
в городе Шымкенте - 29,
в Акмолинской области - 4,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 17,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 15,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 2,
в Павлодарской области - 3,
в СКО - 3,
в Туркестанской области - 1.

В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 749 человек.

На 5 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 528 076 человек, вторым компонентом - 9 312 498 человек.

На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 513 человек (-1465+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне - 1250 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 12 пациентов.

В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля Алматы находится в "желтой" зоне. Все остальные регионы страны в "зеленой" зоне.

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Минздрав не планирует резких ограничений по коронавирусу

05.07.2022, 14:31 11516
Минздрав не планирует резких ограничений по коронавирусу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Казахстане имеется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, заявила глава Минздрава Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Более 11 млн человек у нас в стране привиты. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек, это почти 67% из подлежащего контингента. Есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем", - цитирует Гиният МИА "Казинформ".

 
Вместе с тем в целях профилактики глава Минздрава рекомендовала казахстанцам носить маски в местах скопления людей: в торговых центрах, аэропортах, на ЖД-вокзалах, в самолетах и поездах.
 

Сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная на данный момент. Республика находится в "зеленой" зоне. Город Алматы с 4 июля вошел в "желтую" зону. Заболеваемость в городе выросла", - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания правительства. По словам министра, все основные пути авиасообщения проходят через два крупных города. На сегодня наибольшее число зарегистрированных случаев заболеваемости приходится на Алматы и Нур-Султан. "Министерство дало свои рекомендации жителям Алматы. В местах массового скопления, в частности в торговых центрах, аэропортах, ЖД-вокзалах, мы рекомендуем гражданам носить маски. Это не обязательно, но это в качестве совета", - заявила глава Минздрава.

 
По словам министра, сейчас отмечается сезонный рост заболеваемости КВИ, пишет Sputnik Казахстан
 

По мнению специалистов, в течение этого месяца заболеваемость будет нарастать. Если мы посмотрим на анализ, коронавирус увеличился в эти месяцы как в прошлом году, так и в предыдущий год. То есть имел место сезонный рост инфекционных заболеваний. Мы готовы к любому сценарию. До этого регистрировали более 16 тысяч случаев в день, и мы это преодолели. В настоящее время регистрируется 187 случаев за сутки. Все организации здравоохранения готовы к борьбе с коронавирусом", - заявила Гиният.

 
На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом выросла по всему миру на 3%, пишет Zakon.kz
 

Это связано с туризмом, отпусками. Также заболеваемость связана с омикрон-штаммом коронавируса", - пояснила Гиният.

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом

05.07.2022, 09:08 14216
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 307 517 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 37, в Алматы - 112, в Шымкенте - 8, в Алматинской области - 7, в Атырауской области - 10, в Жамбылской области - 4, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 7, в Кызылординской области - 1. 
 
По данным Минздрава РК, за 3 июля случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1272 человека (1228 КВИ+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1038 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 5 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 526 880 человек, II компонентом - 9 311 581 человек. Ревакцинирован 4 822 501 человек.
 
Напомним, Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.
 

В Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19

04.07.2022, 17:01 19571
В Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматы подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения COVID-19 в связи с переходом города в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению, сотрудники с абсолютным противопоказаниями к вакцинации и беременные, близкие контактные лица с больными КВИ переводятся на дистанционную работу.
 
Кроме того, рекомендуется ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением населения, а также при поездках в общественном транспорте, на международных пассажирских перевозках, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.
 
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 
 
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания.
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
 

Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса

04.07.2022, 16:24 21111
Фото: hls.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек. 

Ранее в МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону:  

  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы; 
  • обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;   
  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.  

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.   

О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer.
 

О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer

04.07.2022, 12:28 23161
О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что надвигается новая волна коронавирусной инфекции в мире. Об этом он рассказал в разговоре с газетой The Jerusalem Post, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти", - заметил Бурла.

 
Гендиректор подчеркнул, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, учитывающие характерные особенности каждого из государств, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные, информирует Lenta.ru.
 
Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют "жить людям своей жизнью", несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.
 
По информации Telegram-канала МВК по нераспространению коронавируса в РК, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 548 млн 828 тысяч, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
 
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 519 человек.
 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3117, Франции - 2282, Германии - 1676, Великобритании - 2630.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19

04.07.2022, 08:37 25951
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи заболевания зарегистрированы: 
 
  • в городе Нур-Султане - 35; 
  • в городе Алматы - 88; 
  • в городе Шымкенте - 6; 
  • в Акмолинской области - 4; 
  • в Алматинской области - 5; 
  • в Атырауской области - 8; 
  • в ВКО - 1; 
  • в ЗКО - 1; 
  • в Карагандинской области - 7; 
  • в Костанайской области - 1; 
  • в Павлодарской области - 1; 
  • в СКО - 1.
 
В Казахстане за сутки 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 292 561 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
 
По данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса

03.07.2022, 11:36 30851
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 42, 
 
в Алматы - 91, 
 
в Шымкенте - 13, 
 
в Акмолинской области - 6, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 12, 
 
в Атырауской области - 0, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Жамбылской области - 8, 
 
в ЗКО - 1, 
 
в Карагандинской области - 11, 
 
в Костанайской области - 1, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 0, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек. 
 
По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинированы 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.
 
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 922 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов. 
 
По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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