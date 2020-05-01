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Село Кеген Алматинской области закроют на карантин

30.04.2020, 20:17 7669
Село Кеген Алматинской области закроют на карантин
Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области село Кеген закрывается на карантин, передает Kazakhstan Today. 
 

В Кегенском районе выявлено еще 3 случая заболевания COVID-19. В целом на сегодняшний день количество заболевших в районе достигло 6 человек. Поэтому постановлением главного государственного санитарного врача района село Кеген временно закрыто на карантин", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

 
По информации областного акимата, заболевшие 1957, 1971 и 1987 годов рождения. Из них двое находились на карантине в провизорном отделении Центральной районной больницы (ЦРБ) Кегена, так как ранее были в близком контакте с заболевшим. Все 3 пациента будут переведены в инфекционное отделение Карасайской ЦРБ. Выявлено 12 контактных лиц, все они изолированы, проводится эпидемиологическое исследование.
 

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