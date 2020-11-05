Семь человек скончались в Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 ноября зарегистрировано 1867 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2 510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 269 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 63 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 281, летальных случаев - 405, выздоровевших - 28 899 человек.
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