Семь человек скончались в Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 ноября зарегистрировано 1867 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2 510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 269 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции , 1 летальный исход и 63 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 281, летальных случаев - 405, выздоровевших - 28 899 человек.

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