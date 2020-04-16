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Семь работников дома престарелых в Нур-Султане заразились коронавирусом

15.04.2020, 13:42 9154
Семь работников дома престарелых в Нур-Султане заразились коронавирусом
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана рассказали о новых случаях заражения коронавирусом, зарегистрированных за 14 и 15 апреля, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, в Нур-Султане за 14 апреля зафиксировано 18 случаев выявления коронавирусной инфекции. 13 из них - это контактные, которые ранее находились в стационаре под наблюдением врачей. 5 случаев – лица, которые находились с диагнозом "пневмония". 
 

15 числа утром было зафиксировано 9 случаев, в 12.30 еще 3 случая. 7 из зараженных - это работники КГУ "Центр социального обслуживания "Шарапат". В настоящий момент все работники и постояльцы сдали дополнительные анализы на наличие инфекции. В учреждении усилены саннормы, проведены работы по дезинфекции", - сообщили в акимате. 

 
По данным ведомства, работники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, на постоянной основе проходят тесты. Помимо этого, также было проведено порядка 7 тыс экспресс-тестов. Проведение тестов позволяет выявлять на ранней стадии зараженных и оказывать им своевременную медицинскую помощь.
 

Еще два случая, которые были зафиксированы 15 апреля – это лица с диагнозом пневмония, которые находились в больнице, еще три - контактные лица (один из них ребенок 2019 года рождения)", - проинформировали в столичном акимате. 

 
Всего 15 апреля на 13.00 было зафиксировано 15 случаев. Всего в Нур-Султане число заболевших составляет 294 человека, 110 из них выздоровели.
 
По данным акимата, в Нур-Султане карантин снят с 11 организаций, таких как объекты здравоохранения, автопарк №1, общежитие. На их территории неоднократно проводились работы по дезинфекции. 
 
В связи с продлением режима карантина работа общественного транспорта не будет возобновлена до конца месяца. Режим карантина продолжает действовать на 16 объектах: трех медорганизациях, двух общежитиях, в 10 подъездах и частных компаниях. Территории оцеплены, посещение строго запрещается. 
 
 

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