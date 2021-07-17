Серьезных осложнений после вакцинации от КВИ в стране не зарегистрировано - Минздрав

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, были ли зарегистрированы тяжелые осложнения после вакцинации от КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поступление в стационары с побочными реакциями после вакцинации - не зарегистрировано ни одного. Но зарегистрировано порядка 20 тысяч неблагоприятных проявлений после иммунизации, мы это так называем. Это, так скажем, местные или общие реакции, то, что характерно для вакцин", - рассказала Айжан Есмагамбетова.

Она пояснила, что местная реакция - покраснение и боль в месте укола. Общая реакция - повышение температуры, ломота, головная боль и боль в суставах.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer. Также в ведомстве рассказали , сколько доз вакцин от КВИ осталось в РК.

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