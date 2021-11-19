Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин

Фото: УПВ города Алматы
Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.
Он добавил, что коллективные мероприятия остаются под запретом вне зависимости от того, в "красной", "желтой" или "зеленой" зоне находится город.
На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в "зеленой" зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в "желтую", но и в "красную" зону", - сказал главный санврач.
Он подчеркнул, что основная задач на сегодня сохранить эпидситуацию ограничительными мерами.
Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях", - обратился к предпринимателям и родителям главный санврач.
Напомним, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида.
По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 128.