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Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы

18.06.2020, 16:42 7939
Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazakhstan Today.
 

Мы уверены: болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вам скорейшего выздоровления", - пишут работники компании "АрселорМиттал Темиртау".

 
Также рабочие компании поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справиться с трудностями карантина.
 

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