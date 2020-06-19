Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы

Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazakhstan Today.

Мы уверены: болезнь вскоре отступит , ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вам скорейшего выздоровления", - пишут работники компании "АрселорМиттал Темиртау".

Также рабочие компании поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справиться с трудностями карантина.

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