Шесть человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест) не зарегистрировано, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 ноября зарегистрировано 1899 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7030 человека, среди которых 375 детей. В стационарах находятся 2813 пациента, на амбулаторном уровне - 4217 человек. 190 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 104, летальных случаев - 409, выздоровевших - 29 182.

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