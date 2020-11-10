Шесть человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 ноября зарегистрировано 1899 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7030 человека, среди которых 375 детей. В стационарах находятся 2813 пациента, на амбулаторном уровне - 4217 человек. 190 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 8 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 116 772 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 104, летальных случаев - 409, выздоровевших - 29 182.
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