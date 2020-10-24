Шесть человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 октября зарегистрировано 1811 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2782 человека, среди которых 211 детей. В стационарах находится - 2205 пациент, на амбулаторном уровне - 577. 101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 186 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 27 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36 567, летальных случаев - 391, выздоровевших - 28 390 человек.

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