Шесть человек за сутки скончались от пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению в Казахстане коронавирусной инфекции представила данные о заболеваемости КВИ по состоянию на 22 августа, передает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 105 человек, среди которых 55 детей. В стационарах находится 5789 пациентов, на амбулаторном уровне - 7316. 336 человек находятся в тяжелом состоянии, 73 - в состоянии крайней степени тяжести, 53 - на аппаратах ИВЛ. Сообщается, что за сутки зарегистрировано 242 человека с положительным тестом на коронавирус. Как следует из инфографики, предоставленной МВК, за сутки скончались 15 человек с КВИ.

Ведомство также предоставило данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 666 случаев заболевания, 6 случаев с летальным исходом. За сутки выздоровели 464 человека. С 1 по 22 августа 2020 года зарегистрировано 21 930 заболевших, 249 случаев с летальным исходом. Всего выздоровели 2603 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за вчерашний день в Казахстане зарегистрированы 242 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 129 симптомных носителей и 113 - бессимптомных. Таким образом, всего в стране подтверждено 104 313 случаев.

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