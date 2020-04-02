Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Кызылординской области

По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области.
Всего в стране подтверждены 369 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 184 случая;
Алматы - 84 случая;
Кызылординская область - 24 случая;
Атырауская область - 16 случаев;
Акмолинская область - 16 случаев;
Карагандинская область - 14 случаев;
Алматинская область - 8 случаев;
Туркестанская область - 5 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Актюбинская область - 3 случая;
СКО - 3 случая;
Шымкент - 3 случая;
ВКО - 2 случая;
ЗКО - 2 случая;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай.
Ранее стало известно о летальном случае от коронавирус в Карагандинской области. Умер 62-летний мужчина, который был госпитализирован накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии. Ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. В 7 часов утра мужчина скончался. Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.
Всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.
Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.
Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция. По последним данным, в Казахстане выздоровели 24 человека (в Нур-Султане – 16 и в Алматы – 8).
Также стало известно о четверых заразившихся КВИ в Туркестанской области. Всего в области зарегистрировано пять случаев.
Трое из числа близкого контакта первой инфицированной, приехавшей из Нур-Султана. Пятый прибыл из Алматы", - сообщил в Facebook заместитель акима области Сакен Калкаманов.
На утро 1 апреля в мире зарегистрировано 859 991 (+73 185 за сутки) инфицированных. Погибло 42 148 (+4324) человек, выздоровело 178 100 (+12 493) человек.
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