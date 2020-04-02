Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 11.50 1 апреля шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области.

Всего в стране подтверждены 369 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 184 случая;

Алматы - 84 случая;

Кызылординская область - 24 случая;

Атырауская область - 16 случаев;

Акмолинская область - 16 случаев;

Карагандинская область - 14 случаев;

Алматинская область - 8 случаев;

Туркестанская область - 5 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Актюбинская область - 3 случая;

СКО - 3 случая;

Шымкент - 3 случая;

ВКО - 2 случая;

ЗКО - 2 случая;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай.

Ранее стало известно о летальном случае от коронавирус в Карагандинской области. Умер 62-летний мужчина, который был госпитализирован накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии. Ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. В 7 часов утра мужчина скончался. Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.

Всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.





Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.





Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция. По последним данным, в Казахстане выздоровели 24 человека (в Нур-Султане – 16 и в Алматы – 8).

Также стало известно о четверых заразившихся КВИ в Туркестанской области. Всего в области зарегистрировано пять случаев.

Трое из числа близкого контакта первой инфицированной, приехавшей из Нур-Султана. Пятый прибыл из Алматы", - сообщил в Facebook заместитель акима области Сакен Калкаманов.





На утро 1 апреля в мире зарегистрировано 859 991 (+73 185 за сутки) инфицированных. Погибло 42 148 (+4324) человек, выздоровело 178 100 (+12 493) человек.

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