Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школьников переводят на дистанционный формат обучения до 31 января, студентов - до 6 февраля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столичных школьников также перевели на онлайн обучение до 31 января. Такое решение принял главный санврач города. На дистанционку перейдут студенты сузов и вузов всех курсов до 6 февраля.

Всем госучреждениям также поручено отправить на дистанционную форму работы не менее 80% персонала. Кроме того, с завтрашнего дня все прибывающие в столицу из-за рубежа должны предоставить ПЦР-справки.

По ее словам, эти меры необходимы в связи с распространением штамма Омикрон на территории Нур-Султана.