Швейцария исключила Казахстан из списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Швейцария исключила Казахстан из списка стран, по прибытии из которых граждане должны пройти обязательный десятидневный карантин, передает Kazakhstan Today.

Люди, которые провели время в стране или районе с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией, а затем въехали в Швейцарию, должны быть помещены в карантин. Затронутые страны и территории указаны в списке. Этот список регулярно обновляется в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Требование обязательного карантина регулируется списком, действующим на момент въезда в Швейцарию. При этом наличие отрицательного теста на коронавирус не освобождает от необходимости соблюдать карантин", - сообщает Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии.

С 7 сентября 2020 года из списка стран с повышенным риском заражения исключены Бельгия, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Оман.

В ведомстве отметили, что несоблюдение требований карантина или несообщение властям о прибытии из страны, входящей в список с повышенным риском заражения, может быть наказано штрафом в размере до 10 000 швейцарских франков.

Отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина и не сокращает срок карантина. Это связано с тем, что отрицательный результат теста не исключает заражения новым коронавирусом", - подчеркивается в сообщении.

Требование обязательного карантина не распространяется на транзитных пассажиров, которые провели менее 24 часов в стране или районе с повышенным риском заражения.

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