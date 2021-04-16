Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19

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ШЫМКЕНТ. 15 АПРЕЛЯ - Шымкент перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Шымкенте выявлено 111 новых случаев коронавируса, всего в городе - 7815 случаев заболевания.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, город Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.





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