Шымкент перешел в "красную" зону по распространению COVID-19

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ШЫМКЕНТ. 15 АПРЕЛЯ - Шымкент перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Шымкенте выявлено 111 новых случаев коронавируса, всего в городе - 7815 случаев заболевания.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, город Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
По состоянию на 23.59 14 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 278 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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