ШЫМКЕНТ. 28 АПРЕЛЯ - Шымкент вернулся в "красную" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последним данным, за сутки в Шымкенте выявлено 90 новых случаев коронавируса, всего в городе зарегистрировано 9112 случаев заболевания.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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