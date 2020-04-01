Шымкент закроется на карантин 31 марта

Фото: Министерство обороны РК

Шымкент. 31 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте вводят дополнительные ограничительные меры, которые начнут действовать с 21.00 31 марта. Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов в своем обращении к жителям, передает Kazakhstan Today.

Айтенов отметил, что в странах, где своевременно принимают меры по недопущению распространения инфекции и ограничивают массовое пребывание людей, удается сдерживать распространение вируса.

В связи с этим мы приняли решение о введении дополнительных ограничений с 21.00 31 марта. Речь идет о запрете въезда и выезда в город любых автомобилей, кроме транзитных и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказал аким.

Кроме того, он сообщил, что все жители города будут обязаны носить маски.

На сегодняшний день акиматом принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Однако этого недостаточно. Жители должны осознанно и с полной ответственностью соблюдать санитарные и ограничительные требования. Хотелось бы еще раз повторить: строго запрещено проводить семейные торжества и религиозные обряды. Акимат принимает все меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости", - добавил Айтенов.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших COVID-19 в Шымкенте составляет 2 человека . Всего в Казахстане официально зарегистрировано 308 инфицированных.

Ранее сообщалось, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области было принято решение об усилении действующих санитарно-противоэпидемических мероприятий и введении дополнительных мер, которые начнут действовать с 1 апреля. Также с 31 марта в Алматинской области вступят в силу усиленные ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции.

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