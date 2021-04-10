Минздрав ведет переговоры о поставках вакцин Sinovac и Moderna

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Казахстан ведет переговоры о поставках еще двух вакцин, помимо "Спутника V". Кроме того, планируется применение казахстанской вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Со стороны Министерства здравоохранения ведутся переговоры с несколькими производителями вакцин против COVID-19 - Sinovac (Китай), Moderna (США), а также планируется ввод на рынок отечественной QazCovid-in. Таким образом, для казахстанцев увеличится доступность вакцины", - сообщила сегодня на брифинге в СЦК заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Манар Смагул.

Учитывая, что вакцинация является одной из самых эффективных мер борьбы с коронавирусом, она рекомендует казахстанцам прививаться любой из доступных вакцин, которые зарегистрированы на территории республики.

Регистрация на территории страны подтверждает, что эти вакцины безопасны и эффективны", - подчеркнула она.

Она также сообщила, что на сегодня первым компонентом вакцины "Спутник V" привито более 250 тыс. человек, вторым - более 94 тыс. человек. Планируется в первом полугодии привить около 6 млн человек.

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