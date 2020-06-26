Ситуация c коронавирусом в Алматы напряженная, но управляемая - Надыров

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров считает, что ситуация с коронавирусом в городе управляемая, передает Kazakhstan Today.

Ситуация, связанная с КВИ в Алматы, напряженная, но управляемая. В настоящее время в Алматы проводится большая работа по оказанию медицинской помощи, как в стационарах, так и на уровне поликлиник. Только за прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций и вызовов на службу скорой помощи почти в два раза. Нами регулярно проводится анализ заболеваемости. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста, в возрасте 20-29 лет. На их долю приходится 35% зараженных. Лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже, в 9% случаев", - сказал Надыров.

По его информации, в городе отмечается увеличение пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания.

Увеличение количества тяжелых пациентов обусловлено ростом пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и другие. Кроме того, четко прослеживается связь между тяжестью заболевания и возрастом пациентов. Так, среди тяжелых и крайне тяжелых пациентов более 80% составляют лица старше 60 лет. Сегодня на аппаратах ИВЛ находятся - 11 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 15", - разъяснил Надыров.

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