Ситуация с коронавирусом ухудшается: КазСтандарт разработал требования к защитной одежде для медиков

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - КазСтандарт РК разработал новые национальные стандарты для одежды, предназначенной для защиты от заражения инфекционными возбудителями, в связи с ухудшением эпидситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые стандарты распространяются на одежду, защищающую организм от проникания инфекций и предназначенную для медицинского персонала и других работников, подвергаемых высокому риску инфекционных заражений", - сообщили в ведомстве.

Ранее ввиду отсутствия единого национального стандарта невозможно было отследить качество и эффективность защитных свойств такой одежды, подчеркнули в КазСтандарте.

В новом стандарте установлены требования к таким показателям качества защитной одежды, как прочность, гибкость, устойчивость к воспламенению, защита от химических веществ. Ключевой показатель - устойчивость к прониканию инфекционных возбудителей.

Установлены 6 классов защитной одежды по уровню стойкости к прониканию инфекционных микроорганизмов во влажной среде, при механическом контакте (надавливании, трении) одежды с зараженными жидкостями", - сообщает ведомство.

Так, одежда первого класса защищает от проникновения микроорганизмов менее 15 минут, одежда шестого класса способна удерживать проникновение инфекций от 75 минут и более.

Также стандарт устанавливает требования к маркировке (например, предусмотрено нанесение знака "защита от биологической опасности"), а также к содержанию информации, предоставляемой пользователю.

В нем также описан метод испытания, позволяющий определить соответствие защитной одежды по такому ключевому показателю, как стойкость к прониканию инфекций. Данный стандарт будет применяться испытательными лабораториями при проведении оценки соответствия (сертификации, декларирования) защитной одежды.