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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире стабилизировалась - ВОЗ

06.07.2021 8101
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире стабилизировалась - ВОЗ
Фото: из открытых источников
ЖЕНЕВА. 6 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения отмечает, что заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели стабилизировалась, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на агентство ТАСС.
 

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом. За последние пару недель можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

 
По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад. Вместе с тем, хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет. Среди факторов роста Райан назвал появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми.
 
В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала эпидемиологическую картину в мире как "неоднозначную". В частности, в регионе Северной и Южной Америки зафиксировано снижение числа новых случаев инфицирования (на 13%), а во всех других регионах - увеличение. В Европе за последние 7 дней заболеваемость выросла почти на 28%, в Африке - на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10%, в Восточном Средиземноморье - на 9%, в Юго-Восточной Азии - на 7%.
 

По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", - продолжила ван Керкхове. 

 
В целом в мире число заболевших за минувшую неделю, согласно статистике, несколько выросло по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей, наоборот, уменьшилось. По словам эксперта, более высокая смертность зарегистрирована на прошлой неделе в Африке, Европе и Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в других регионах отмечено снижение числа летальных исходов.
 

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